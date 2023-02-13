Приют ищет брошенным охотничьим собакам Испании новый дом

Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По..

Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По окончании сезона охоты на зайцев хозяева убивают гончих или выкидывают на улицы.

Здесь таких собак около 600, в основном испанских гальго. Им пытаются найти новый дом, организовывая международное усыновление по всей Европе и Северной Америке. Отсюда 90% питомцев отправляются в дома за пределами Испании.

Зоозащитники говорят, что в 2021 году в стране выбросили 167 тысяч собак. Большинство – после сезона охоты.

Некоторые собаки прибывают сюда больными или с серьёзными травмами, требующими ампутации конечностей. Центр занимается их лечением.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мэри О`Коннор, волонтёр]:

«Ветеринары делают всё возможное, чтобы спасти их. Независимо от того, выживут собаки или нет, им дадут имя. У многих из этих собак до этого момента была ужасная жизнь. И когда мы даём им имя, мы подтверждаем, что они разумные существа. Иногда это лучшее, что мы можем сделать».

Вскоре в Испании планируют принять закон об охране животных. Он изменит правила обращения с домашними и дикими животными в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах и превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. При этом нарушителям будут грозить тюремные сроки.

Одновременно социалистическая партия в последний момент представила поправку в закон, которая исключает охотничьих собак и других животных, используемых в традиционной сельской деятельности.

В Испании с помощью охотничьих собак выслеживают или ловят животных, таких как олени, кабаны и кролики. Охотничья отрасль приносит более пяти миллиардов евро в год.

Короткая ссылка на эту страницу: