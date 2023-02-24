Рождение двух детёнышей ягуара поможет восстановить популяцию в Аргентине

Эти два детёныша ягуара – новый повод для праздника в Аргентине. Они родились недавно в заповеднике..
Дата загрузки: 2023-02-26
Хищная кошка принесла трёх детёнышей, но один оказался слабым и вскоре умер. В дикой природе это обычное явление. Два других малыша здоровы и подрастают. Когда станут взрослыми, их выпустят на волю.
Эта хищница прославилась своей необычной историей любви. В 2019 году к забору национального парка стал приходить молодой самец-ягуар, чтобы повидать Таню. Между животными возникла привязанность.
Сотрудники заповедника решили устроить им свидание. Правда, задача оказалась непростой. Пришлось построить что-то вроде большого загона. Потом туда запустили Таню, а после открыли ворота для дикого ягуара. Вскоре у хищницы родились детёныши.
Самка и самец стали местными знаменитостями. Школьники даже дали дикому ягуару кличку. Они назвали его Карамтой, что на языке аборигенов означает «Неистребимый».
В Аргентине обитает всего 250 ягуаров. Они считаются национальным достоянием и находятся под охраной государства.
Короткая ссылка на эту страницу: