Рождение двух детёнышей ягуара поможет восстановить популяцию в Аргентине

Эти два детёныша ягуара – новый повод для праздника в Аргентине. Они родились недавно в заповеднике..

Эти два детёныша ягуара – новый повод для праздника в Аргентине. Они родились недавно в заповеднике «Непроходимый» в провинции Чако. Маму зовут Таня. Она всю жизнь прожила в неволе. Раньше была питомицей зоопарка, потом её переселили сюда.

Хищная кошка принесла трёх детёнышей, но один оказался слабым и вскоре умер. В дикой природе это обычное явление. Два других малыша здоровы и подрастают. Когда станут взрослыми, их выпустят на волю.

Эта хищница прославилась своей необычной историей любви. В 2019 году к забору национального парка стал приходить молодой самец-ягуар, чтобы повидать Таню. Между животными возникла привязанность.

Сотрудники заповедника решили устроить им свидание. Правда, задача оказалась непростой. Пришлось построить что-то вроде большого загона. Потом туда запустили Таню, а после открыли ворота для дикого ягуара. Вскоре у хищницы родились детёныши.

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Самка и самец стали местными знаменитостями. Школьники даже дали дикому ягуару кличку. Они назвали его Карамтой, что на языке аборигенов означает «Неистребимый».

В Аргентине обитает всего 250 ягуаров. Они считаются национальным достоянием и находятся под охраной государства.

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