fb pixel
Телеканал NTD

Гонки на «пенни-фартингах» устроили в Праге

Гонки на «пенни-фартингах» устроили в Праге

Исторические костюмы и винтажные велосипеды. Поклонники «пенни-фартингов» демонстрируют мастерство зрителям в Праге. Управлять этим двухколёсным транспортом..

Дата загрузки: 2022-11-07

Гонки на «пенни-фартингах» устроили в Праге

Исторические костюмы и винтажные велосипеды. Поклонники «пенни-фартингов» демонстрируют мастерство зрителям в Праге. Управлять этим двухколёсным транспортом непросто, но велосипедисты умудряются держать равновесие даже на маленькой скорости.

Также участники мероприятия устроили традиционные гонки.

[велосипедист]:
«Для нас это развлечение, но мы также участвуем в соревнованиях. Я был на чемпионате мира три раза».

[велосипедист]:
«Гонка прошла прекрасно, всё было супер. Выглянуло солнце, и наконец-то прекратился дождь. К сожалению, ещё сыро, и ехать было скользко. Но всё прекрасно, и людей собралось много».

«Пенни-фартинг» – это первый двухколёсный транспорт, который стали называть велосипедом. Производство началось в 1870 году. Через десять лет появились велосипеды с одинаковыми колёсами и цепным приводом. Их называли безопасными, а «пенни-фартинги» – обычными.

Считается, что термин «пенни-фартинг» появился уже тогда, когда эти велосипеды устарели. И хотя они быстро утратили популярность, но всё равно стали символом конца Викторианской эпохи.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...