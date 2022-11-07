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Знакомьтесь с самым маленьким пони в мире

Знакомьтесь с самым маленьким пони в мире

Знакомьтесь: это, возможно, самый маленький пони в мире. Его зовут Памукель, и его высота всего около..

Дата загрузки: 2022-11-08

Знакомьтесь с самым маленьким пони в мире
Знакомьтесь: это, возможно, самый маленький пони в мире. Его зовут Памукель, и его высота всего около 50 сантиметров. Хозяйка пони надеется, что скоро животное попадёт в Книгу рекордов Гиннесса.

[Карола Видеманн, владелица пони]:
«Можете не верить, но он весит всего 35 килограммов».

Памукель породы шетлендский пони живёт у своей хозяйки в немецком городе Бреккерфельд более двух лет.

По данным британского Клуба шетлендских пони, маленькие представители этой породы должны весить около 120 килограммов.

Но Памукель явно не дорос.

[Карола Видеманн, владелица пони]:
«Когда он ко мне попал, то был ростом 46 или 47 сантиметров. И с тех пор он мало вырос. Такое бывает и у людей, когда рождаются дети миниатюрной комплекции. Именно это произошло с моим пони. Капризы природы».

В свободное от своих повседневных дел время Памукель посещает детские сады и дома престарелых в качестве терапевтической лошади.

Станет ли он рекордсменом, пока неясно. Сначала нужно подождать около года, пока пони не исполнится четыре. Тогда он будет считаться достаточно взрослым, чтобы специалисты могли произвести точные замеры и включить его в Книгу Гиннесса.

Сегодня самым маленьким считается пони Бомбель, который живёт в соседней Польше. Его рост 56 сантиметров и 7 миллиметров.
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