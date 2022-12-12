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Самые маленькие в мире картины на бриллиантах представили в Амстердаме

Самые маленькие в мире картины на бриллиантах представили в Амстердаме

Самые маленькие в мире произведения искусства на бриллиантах представили в Амстердаме. Коллекция состоит из 12 драгоценных..

Дата загрузки: 2022-12-13

Самые маленькие в мире картины на бриллиантах представили в Амстердаме

Самые маленькие в мире произведения искусства на бриллиантах представили в Амстердаме. Коллекция состоит из 12 драгоценных камней в 1 карат и одного более крупного бриллианта весом 2,75 карата. На каждом изображено сердце с уникальным рисунком внутри.

[Пабло Люкер, художник]:
«Вы видите сердце и, если присмотритесь повнимательнее, то увидите в сердце мир. Думаю, так бывает и в жизни: сердца у всех разные, любовь тоже разная. Поэтому я создал 13 уникальных сердец».

Этот проект – творческий союз ювелирной компании и нидерландского художника Пабло Люкера. Специалисты провели исследование и выяснили, что на бриллиант можно нанести рисунок лазером.

[Пабло Люкер, художник]:
«Многие знают, что алмаз – самый твёрдый минерал в мире. Нужен специальный лазер, чтобы выгравировать рисунок, и делать это нужно в специальной лаборатории».

Художник сначала нарисовал эскизы. Потом специалисты определили глубину гравировки. Рисунок нужно было нанести так, чтобы не испортить камень.

Автором проекта стал эксперт по бриллиантам и бывший футболист Калвин Йонг-а-Пин.

[Калвин Йонг-а-Пин, сотрудник компании Trophy by Gassan]:
«Я футболист и всегда ищу что-то уникальное. Кто хочет зайти в раздевалку и увидеть, что у других игроков такие же часы, как у тебя? Вы же не хотите, чтобы все украшения были одинаковыми».

Самый крупный бриллиант в коллекции стоит 126 тысяч евро, маленькие – по 29 тысяч. Два драгоценных камня с рисунком уже купили.
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