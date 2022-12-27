Уникальная мордочка помогла кошке из приюта обрести новую хозяйку

Франциска Франкен из Германии мечтала завести кошку. Однажды она просматривала фотографии на сайте местного приюта для животных и увидела фото экзотической короткошёрстной кошки по кличке Бин.



«Я увидела её фотографию и влюбилась с первого взгляда. Сначала смеялась, потому что фотографии были очень забавными. Я никогда раньше не видела такой кошки», – вспоминает Франциска. Девушка сразу отправила письмо в приют, написав, что хочет забрать Бин.



Бин попала в приют израненной, здоровье у неё было плохое. У кошки обнаружили глазные инфекции и воспаление мочевого пузыря. Ветеринары приюта спасли ей жизнь. Кошка жила в приюте несколько месяцев, но никто не захотел её забрать. Франциска стала первой.

Она поехала в приют на следующий день после того, как отправила письмо. Девушка ожидала увидеть крупную кошку, но Бин оказалась крошечной с удивительными глазами. Кошка сразу подошла к девушке и потёрлась о неё мордочкой. Франциска провела с кошкой несколько часов, и та следовала за ней по пятам. Сотрудники приюта разрешили забрать кошку в тот же день.



«С первой же секунды она почувствовала себя, как дома, легла на диван и задремала», – рассказала хозяйка кошки. Проснувшись через несколько часов, Бин обошла весь дом.



Первые несколько недель кошка повсюду следовала за хозяйкой. Привыкнув, стала спокойнее. Бин любит сидеть у окна и гулять с хозяйкой на улице. Из еды ей очень нравятся оливки. Бин всегда кружится вокруг хозяйки, когда та их ест.





«Кошка наполнила мою жизнь радостью. Я не могу выразить словами любовь к ней. Спасение работает в обе стороны. Она помогает мне в самые тяжёлые дни», – поделилась Франциска.

