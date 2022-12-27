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Телеканал NTD

Уникальная мордочка помогла кошке из приюта обрести новую хозяйку

Уникальная мордочка помогла кошке из приюта обрести новую хозяйку
Уникальная мордочка помогла кошке из приюта обрести новую хозяйку

Франциска Франкен из Германии мечтала завести кошку. Однажды она просматривала фотографии на сайте местного приюта для животных и увидела фото экзотической короткошёрстной кошки по кличке Бин.

«Я увидела её фотографию и влюбилась с первого взгляда. Сначала смеялась, потому что фотографии были очень забавными. Я никогда раньше не видела такой кошки», – вспоминает Франциска. Девушка сразу отправила письмо в приют, написав, что хочет забрать Бин.

Бин попала в приют израненной, здоровье у неё было плохое. У кошки обнаружили глазные инфекции и воспаление мочевого пузыря. Ветеринары приюта спасли ей жизнь. Кошка жила в приюте несколько месяцев, но никто не захотел её забрать. Франциска стала первой.

Она поехала в приют на следующий день после того, как отправила письмо. Девушка ожидала увидеть крупную кошку, но Бин оказалась крошечной с удивительными глазами. Кошка сразу подошла к девушке и потёрлась о неё мордочкой. Франциска провела с кошкой несколько часов, и та следовала за ней по пятам. Сотрудники приюта разрешили забрать кошку в тот же день.

«С первой же секунды она почувствовала себя, как дома, легла на диван и задремала», – рассказала хозяйка кошки. Проснувшись через несколько часов, Бин обошла весь дом.

Первые несколько недель кошка повсюду следовала за хозяйкой. Привыкнув, стала спокойнее. Бин любит сидеть у окна и гулять с хозяйкой на улице. Из еды ей очень нравятся оливки. Бин всегда кружится вокруг хозяйки, когда та их ест.


«Кошка наполнила мою жизнь радостью. Я не могу выразить словами любовь к ней. Спасение работает в обе стороны. Она помогает мне в самые тяжёлые дни», – поделилась Франциска.

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