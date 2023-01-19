Самую большую в мире пиццу готовят в Лос-Анджелесе

Попытку установить мировой рекорд предприняли в Лос-Анджелесе. Здесь готовят самую большую в мире пиццу. Как ожидается,..

Попытку установить мировой рекорд предприняли в Лос-Анджелесе. Здесь готовят самую большую в мире пиццу.

Как ожидается, её площадь превысит 1300 квадратных метров. Мега-пиццу планируют разрезать на 68 тысяч кусочков.

Автор проекта – сеть ресторанов Pizza Hut.

[Дэвид Грейвс, президент Pizza Hut]:

«Да, мы здесь в Выставочном центре Лос-Анджелеса устанавливаем мировой рекорд по самой большой в мире пицце. Как видите, у нас большая команда. Только посмотрите на её размер. Это гигантская пицца».

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В процессе приготовления работники выкладывают на основу квадратные кусочки теста. Затем их поливают томатным соусом, а также посыпают сыром и выкладывают кусочки пепперони. Затем в дело вступает специальное нагревающее устройство, которое выпекает пиццу сверху.

В целом на пиццу уйдёт более шести тонн теста, две тонны и 200 килограммов соуса, почти четыре тонны сыра, а также сотни тысяч кусочков пепперони.

[Дэвид Грейвс, президент Pizza Hut]:

«Мы планировали нашу работу в течение нескольких месяцев. Непосредственно работать команда начала вчера. Мы надеемся побить мировой рекорд».

Когда пицца будет готова, её порежут на кусочки и пожертвуют в местные пищевые банки, а также благотворительные организации.

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[Дэвид Грейвс, президент Pizza Hut]:«И самое замечательное, что ничего из этого не пропадёт. На самом деле мы можем пожертвовать её в некоторые местные продовольственные банки здесь, в Лос-Анджелесе. Так что мы очень этому рады».