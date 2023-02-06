Самая старая собака в мире: 30 лет и более 270 дней

Когда 30 лет назад в крошечной деревушке в центре Португалии родилась его собака, Лионелю Коште было..
Дата загрузки: 2023-02-07
Когда Боби, чистокровный Рафейру ду Алентежу, в прошлом году отпраздновал своё 30-летие, Кошта знал, что он побил почти столетний рекорд. Так, в 1939 году умерла австралийская пастушья собака, которой было 29 лет и пять месяцев.
Лионель связался с Книгой рекордов Гиннесса, подал все документы, и через год Боби официально назвали самой старой собакой в истории.
По состоянию на 4 февраля Боби было 30 лет и 269 дней.
[Лионель Кошта, владелец Боби]:
«Испытываем гордость. Многие говорили нам с мамой, что у нас не получится. Но мы знали возраст Боби и были уверены, что обследования только подтвердят то, что мы и так знаем».
В среднем собаки этой породы живут 12-14 лет. Кошта объясняет долголетие своего питомца рядом факторов.
[Лионель Кошта, владелец Боби]:
«Жизнь в сельской местности на природе, без сомнения – один из трёх основных факторов, объясняющих долголетие Боби».
Сыграло роль и то, что Боби никогда не давали сухой собачий корм. Только человеческую еду.[Лионель Кошта, владелец Боби]:
«Также он никогда не сидел на цепи и не жил в клетке. Чувство свободы было важным фактором. И конечно мы все его очень любим».
Хотя Боби по-прежнему обожает прогулки, возраст берёт своё: собака менее активна, её шерсть редеет, зрение ухудшилось, и ей нужно больше отдыхать, чем раньше.
Лионель надеется, что Боби проживет ещё много лет, и благодарен за то, что собака принесла его небольшой деревне всемирную славу.
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