Длинные ряды столов и тысячи книг. У каждой должен найтись новый владелец. В Ираке проходит девятый..

Фестиваль «Ирак читает» не даёт людям забыть о бумажных книгах

Длинные ряды столов и тысячи книг. У каждой должен найтись новый владелец. В Ираке проходит девятый фестиваль, в рамках которого людям подарят 70 тысяч книг.

[Нур Раад, соорганизатор фестиваля «Ирак читает»]:

«Одна из целей нашего фестиваля – возродить чтение бумажных книг, чтобы электронная книга не вытеснила бумажную».

В Ираке после нескольких месяцев жары стало немного прохладнее. Гости фестиваля наслаждаются погодой, собираются группами и обсуждают книги. Здесь также можно послушать отрывки из литературных произведений, которые зачитывают через громкоговоритель.

[гость фестиваля]:

«Эта традиция вовсе не исчезает. И доказательство тому – успех среди людей. Молодые люди берут книги и с удовольствием читают. Чтение книг, газет и других бумажных изданий по-особенному воздействует на людей».

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Фестиваль «Ирак читает» проходит в семи провинциях страны. Книги для благотворительной акции пожертвовали иракские библиотеки.

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