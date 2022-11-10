Это невзрачное на вид здание совсем недавно получило престижную архитектурную премию Ага Хана. При этом оно..

В Ливане возродили к жизни здание, которое начали строить 60 лет назад

Это невзрачное на вид здание совсем недавно получило престижную архитектурную премию Ага Хана. При этом оно было спроектировано 60 лет назад, но из-за гражданской войны его так и не достроили. Здание находится в ливанском городе Триполи.

Вдохнуть жизнь в заброшенные руины решили архитекторы Чарльз Каттане и Николас Фаяд.

[Чарльз Каттане, архитектор]:

«Здание полностью заросло растениями, они были повсюду. Крыша сгорела. Всё выглядело не очень. Но мы знали о его архитектурных достоинствах и видели их».

Первоначальный замысел отводил зданию роль гостиницы. Но архитекторы придумали новую концепцию. Теперь внутри располагаются современные просторные мастерские с плотницким оборудованием. Его установила организация, которая арендовала здание.

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[Николас Фаяд, архитектор]:

«Этот проект стал ответом на очень конкретную потребность, инструментом, необходимым местной промышленности. Это деревообрабатывающая отрасль, которая уже умирала в Триполи».

Шесть лет назад в Триполи было 3000 мастеров по дереву. После экономического кризиса 2019 года осталось только 300. Ремесленникам нужна поддержка, а в этом здании им дают возможность работать, не вкладывая деньги в оборудование.

Мохаммед Султан работает плотником уже полвека. Надеется, что теперь сможет передать знания молодому поколению.

[Мохаммед Султан, плотник]:

«Я вырос, занимаясь этим ремеслом. Очень надеюсь, что придут молодые люди, поскольку мы стареем. Мы надеемся на новое поколение, которое мы можем научить всему, что знаем. Тогда наша профессия не исчезнет».

Здесь также есть мастерские для слесарей и обивщиков мебели.

Реконструкция здания длилась восемь месяцев. Здесь нет окон на внешних стенах, но естественный свет проникает через центральный атриум и два внутренних двора.

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