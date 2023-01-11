Знаменитый дом Веттиев в Помпеях открывается после 20 лет реставрации

Шагнув за эту дверь, словно переносишься на 2000 лет назад. Это знаменитый дом Веттиев, который был..
Дата загрузки: 2023-01-11
Шагнув за эту дверь, словно переносишься на 2000 лет назад. Это знаменитый дом Веттиев, который был одним из самых богатых в Помпеях. Последние 20 лет его реставрировали, а сейчас он снова открылся для публики.
Дом принадлежал двум бывшим рабам Авлу Веттию Конвиве и Авлу Веттию Реституту. Получив свободу, они занялись торговлей и постепенно разбогатели. Мужчины купили большой дом с атриумом, построенный в I веке нашей эры.
Они его отремонтировали и украсили фресками. На многих изображены персонажи греческих мифов. Обилие произведений искусства подчёркивало новый социальный статус бывших рабов.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Во время пиршеств им приходилось обсуждать эти картины, и они могли показать (гостям), что понимают их смысл».
Фрески были нарисованы после 62-го года. Они выполнены в четвёртом стиле римской стенописи. Его также называют перспективно-орнаментальным.
[Стефания Джудиче, реставратор]:
«Этим фрескам особенно повезло, поскольку об их сохранении заботились с самого начала раскопок дома. Их сразу же покрыли защитным слоем, поэтому большая часть уцелела».
Дом Веттиев обнаружили во время раскопок в конце XIX века.
[Арианна Спиноза, архитектор]:
«Это один из знаковых домов Помпеев. И он совершенен не только из-за фресок исключительной важности, но также из-за его планировки и архитектурных решений».
Реставраторы отремонтировали полы, колонны и восстановили цвета фресок, которые со временем сильно поблекли. Теперь в здании работает инновационная система освещения, и настенная роспись больше не пострадает.
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