Шагнув за эту дверь, словно переносишься на 2000 лет назад. Это знаменитый дом Веттиев, который был..

Знаменитый дом Веттиев в Помпеях открывается после 20 лет реставрации

Шагнув за эту дверь, словно переносишься на 2000 лет назад. Это знаменитый дом Веттиев, который был одним из самых богатых в Помпеях. Последние 20 лет его реставрировали, а сейчас он снова открылся для публики.

Дом принадлежал двум бывшим рабам Авлу Веттию Конвиве и Авлу Веттию Реституту. Получив свободу, они занялись торговлей и постепенно разбогатели. Мужчины купили большой дом с атриумом, построенный в I веке нашей эры.

Они его отремонтировали и украсили фресками. На многих изображены персонажи греческих мифов. Обилие произведений искусства подчёркивало новый социальный статус бывших рабов.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Фрески были нарисованы после 62-го года. Они выполнены в четвёртом стиле римской стенописи. Его также называют перспективно-орнаментальным.

[Стефания Джудиче, реставратор]:

«Этим фрескам особенно повезло, поскольку об их сохранении заботились с самого начала раскопок дома. Их сразу же покрыли защитным слоем, поэтому большая часть уцелела».

Дом Веттиев обнаружили во время раскопок в конце XIX века.

[Арианна Спиноза, архитектор]:

«Это один из знаковых домов Помпеев. И он совершенен не только из-за фресок исключительной важности, но также из-за его планировки и архитектурных решений».

Реставраторы отремонтировали полы, колонны и восстановили цвета фресок, которые со временем сильно поблекли. Теперь в здании работает инновационная система освещения, и настенная роспись больше не пострадает.

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