Спустя два года: госпереворот в Мьянме перевернул жизни тысяч людей

Ай Чан прошёл путь от фабричного рабочего до протестующего, а затем бойца сопротивления. Он, как и..
Дата загрузки: 2023-02-01
Когда избранное правительство Аун Сан Су Чжи свергли, он вышел на протесты, а потом взял в руки оружие. В боях потерял ногу. До сих пор учится ходить с протезом.
[Ай Чан, житель Мьянмы]:
«Я был счастлив, когда мы победили (на выборах), но это продолжалось недолго. Утром в день переворота я взял телефон, но интернета не было. Я подумал, что просто закончились деньги. Когда я зашёл в кафе, другие сказали мне, что произошёл переворот. Я не мог понять, почему. Позже я присоединился к протестам».
Вооружённые люди не смогли противостоять хорошо экипированной армии. В итоге около миллиона 200 тысяч бежали из своих домов. Ещё более 70 тысяч уехали в другие страны. Такую статистику приводит ООН.
Армия Мьянмы сообщает, что проводит законную кампанию по поимке террористов. Однако ООН называет её действия преступлениями против человечности.
Военные власти к августу обещают выборы. Многие относятся к этому скептически.
[Ай Чан, житель Мьянмы]:
«Не думаю, что их возможно провести. Мы уже один раз избрали правительство. Так что проводить выборы опять не нужно».
Переворот также перевернул жизнь Хань Лэй. Она выходила на протесты и даже высказалась на эту тему, приняв участие в международном конкурсе красоты в Таиланде. Это привело к обвинениям, и она сбежала в Канаду.
[Хань Лэй, гражданка Мьянмы]:
«Я живу в новой стране с культурными отличиями. Нужно начинать сначала».
Но, по её словам, здесь она может рассказывать большему числу людей о ситуации дома.
По оценкам международных организаций, только в 2022 году в результате вооружённых стычек в Мьянме погибло около 19 тысяч человек.
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