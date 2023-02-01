Ай Чан прошёл путь от фабричного рабочего до протестующего, а затем бойца сопротивления. Он, как и..

Спустя два года: госпереворот в Мьянме перевернул жизни тысяч людей

Ай Чан прошёл путь от фабричного рабочего до протестующего, а затем бойца сопротивления. Он, как и тысячи других жителей Мьянмы, выступил против военного переворота, который два года назад совершила армия.

Когда избранное правительство Аун Сан Су Чжи свергли, он вышел на протесты, а потом взял в руки оружие. В боях потерял ногу. До сих пор учится ходить с протезом.

[Ай Чан, житель Мьянмы]:

«Я был счастлив, когда мы победили (на выборах), но это продолжалось недолго. Утром в день переворота я взял телефон, но интернета не было. Я подумал, что просто закончились деньги. Когда я зашёл в кафе, другие сказали мне, что произошёл переворот. Я не мог понять, почему. Позже я присоединился к протестам».

Вооружённые люди не смогли противостоять хорошо экипированной армии. В итоге около миллиона 200 тысяч бежали из своих домов. Ещё более 70 тысяч уехали в другие страны. Такую статистику приводит ООН.

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Армия Мьянмы сообщает, что проводит законную кампанию по поимке террористов. Однако ООН называет её действия преступлениями против человечности.

Военные власти к августу обещают выборы. Многие относятся к этому скептически.

[Ай Чан, житель Мьянмы]:

«Не думаю, что их возможно провести. Мы уже один раз избрали правительство. Так что проводить выборы опять не нужно».

Переворот также перевернул жизнь Хань Лэй. Она выходила на протесты и даже высказалась на эту тему, приняв участие в международном конкурсе красоты в Таиланде. Это привело к обвинениям, и она сбежала в Канаду.

[Хань Лэй, гражданка Мьянмы]:

«Я живу в новой стране с культурными отличиями. Нужно начинать сначала».

Но, по её словам, здесь она может рассказывать большему числу людей о ситуации дома.

По оценкам международных организаций, только в 2022 году в результате вооружённых стычек в Мьянме погибло около 19 тысяч человек.

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