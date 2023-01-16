Аиша Рахим и её 17-летняя дочь живут на матрасах в маленькой однокомнатной квартире бабушки. В прошлом..

За 10 лет бездомных в Англии стало на 74% больше

Аиша Рахим и её 17-летняя дочь живут на матрасах в маленькой однокомнатной квартире бабушки.

В прошлом году их выселили из дома в Ньюхэме и предоставили временное жилье. Переехать снова заставило наводнение.

[Аиша Рахим, жительница Англии]:

«В прошлом году я чуть не покончила с собой, но меня что-то остановило. В то время со мной были мои мама и дочь… Извините, просто это очень печально».

По меньшей мере, 271 тысяча жителей Англии спали на улицах в прошлом году. Из них 123 тысячи – дети.

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Об этом говорят данные благотворительной организации Shelter. Она прогнозирует, что в 2023 таких людей станет ещё больше из-за подорожания арендной платы.

В целом за 10 лет в Англии стало на 74% больше бездомных. Больше всего их в Лондоне. Здесь без жилья остаётся один из 58 человек.

Но проблема бросается в глаза и в Манчестере. Здесь насчитывается 350 бездомных детей.

Житель улиц Энди говорит, что люди дают ему еду. Но ему нужно выпрашивать деньги, чтобы можно было остановиться в хостеле в холодные ночи.

[Энди, бездомный]:

«Мне позарез нужно зарабатывать деньги, чтобы получить крышу над головой. Мне 53 года, и я сплю здесь. Я могу умереть».

Статистику Shelter получает из официальных данных. Они охватывают людей, находящихся во временном жилье, в общежитиях и на улицах.

При этом есть ещё и не учтённые цифры. А они могут быть гораздо выше.

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