Японцы начинают экономить и переходят на айфоны б/у

В течение многих лет японцы без труда покупали новейшие электронные гаджеты. Но дешевеющая иена сделала iPhone..

В течение многих лет японцы без труда покупали новейшие электронные гаджеты. Но дешевеющая иена сделала iPhone слишком дорогими для многих жителей страны. В результате начали расти продажи подержанных яблочных устройств.

В США цена на айфоны осталась неизменной. Однако для Японии ситуация другая. С одной стороны вырос курс доллара. С другой йена подешевела на 22% и опустилась до 32-летнего минимума по отношению к американской валюте.

Теперь многие японцы отказываются от новых моделей. Предпочитают старые по разумной цене.

В популярном токийском районе электроники 30-летний офисный работник купил подержанный iPhone 8 для своей матери. Говорит, цена в 813 долларов за iPhone 14 – это слишком дорого.

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[Согаку Хоу, покупатель]:

«Для гаджета, которым мы будем пользоваться два или три года, прежде чем сменить на новый, это слишком высокая цена».

Японская компания Belong специализируется на продаже планшетов и телефонов б/у. По её данным, с июля объём продаж увеличился в три раза.

В офисе Belong близ Токио работники распаковывают, чистят и тестируют все гаджеты. Затем фотографируют и выставляют информацию в интернет-магазине.

[Дайсукэ Инуэ, глава Belong]:

«Покупателям нелегко купить смартфон стоимостью более 100 000 иен. Вот почему наш рынок процветает».

Глава компании говорит, что раньше их целевой аудиторией были технически подкованные покупатели, которым был нужен второй айфон. Теперь фирма планирует больше продвигать свои услуги среди женщин и пожилых.

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