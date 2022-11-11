«Греемся в танце»: в Берлине придумали, как сэкономить на отоплении

«Давайте двигаться – греемся в танце!» Так называется новая инициатива, которая предлагает жителям Берлина сэкономить на..
Дата загрузки: 2022-11-11
[Фабиан Бруннер, преподаватель танцев]:
«На улице всё холоднее. И многие, включая меня, задаются вопросами: как сильно включать обогрев дома, что на себя надеть? Танцы помогают согреться. Дома тоже можно танцевать».
Занятия проходят в фойе местного оперного театра. Первое оказалось настолько успешным, что их решили организовывать каждую субботу ноября.
[Кристина Теобалд, организатор мероприятия]:
«Что может быть лучше, чем встречаться с людьми, чтобы потанцевать под музыку и согреться? Это греет не только тело, но и душу».
[Саша Айченор, участник мероприятия]:
«Мы уже пытаемся сэкономить на многом – просматриваем много лайфхаков, заклеиваем двери, проверяем – наглухо ли закрыты окна. По телевизору много чего советуют, и нам хотелось узнать, что предлагает наш город. И это оказалась отличная возможность погреться».
Профессиональные танцоры учат всех желающих простым движениям, которые можно складывать в композиции. Выучив это один раз, заниматься можно и дома. В программе разные стили, включая свинг, танго, сальсу и даже уроки балета «Лебединое озеро».
[участницы мероприятия]:
«Отличная идея, чтобы связать такие проблемы, как климат или энергетический кризис, хоть с чем-то позитивным. Мы с подругой хотели попробовать. Сегодня мы отлично разогрелись в танце».
Если всё и дальше пойдёт хорошо, занятия продлят и на зимние месяцы. Для всех посетителей они бесплатны.
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