«Давайте двигаться – греемся в танце!» Так называется новая инициатива, которая предлагает жителям Берлина сэкономить на..

«Греемся в танце»: в Берлине придумали, как сэкономить на отоплении

[Фабиан Бруннер, преподаватель танцев]:

«На улице всё холоднее. И многие, включая меня, задаются вопросами: как сильно включать обогрев дома, что на себя надеть? Танцы помогают согреться. Дома тоже можно танцевать».

«Давайте двигаться – греемся в танце!» Так называется новая инициатива, которая предлагает жителям Берлина сэкономить на отоплении.

Занятия проходят в фойе местного оперного театра. Первое оказалось настолько успешным, что их решили организовывать каждую субботу ноября.

[Кристина Теобалд, организатор мероприятия]:

«Что может быть лучше, чем встречаться с людьми, чтобы потанцевать под музыку и согреться? Это греет не только тело, но и душу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы уже пытаемся сэкономить на многом – просматриваем много лайфхаков, заклеиваем двери, проверяем – наглухо ли закрыты окна. По телевизору много чего советуют, и нам хотелось узнать, что предлагает наш город. И это оказалась отличная возможность погреться».

Профессиональные танцоры учат всех желающих простым движениям, которые можно складывать в композиции. Выучив это один раз, заниматься можно и дома. В программе разные стили, включая свинг, танго, сальсу и даже уроки балета «Лебединое озеро».

[участницы мероприятия]:

«Отличная идея, чтобы связать такие проблемы, как климат или энергетический кризис, хоть с чем-то позитивным. Мы с подругой хотели попробовать. Сегодня мы отлично разогрелись в танце».

Если всё и дальше пойдёт хорошо, занятия продлят и на зимние месяцы. Для всех посетителей они бесплатны.

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