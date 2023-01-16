В Якутске – минус 50 градусов Цельсия. Похолодание никого не удивило. Его предсказывали синоптики. К тому..

«Одевайся как капуста»: как выживают в экстремальный холод в Якутске

В Якутске – минус 50 градусов Цельсия. Похолодание никого не удивило. Его предсказывали синоптики. К тому же в январе температура здесь в основном держится на отметке в минус 40. Но затянувшиеся экстремальные морозы некоторым кажутся непривычным явлением.

[Фёдор Соковиков, житель Якутска]:

«Я думаю, что всё-таки они уже аномальные, потому что так долго и такие низкие температуры стоят».

Несмотря на холод, местный фермерский рынок продолжает работать.

[Алёна Зайцева, рыночная продавщица]:

«Очень холодно. Замерзаем, но из-за покупателей мы двигаемся немножко, согреваемся».

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У продавцов лайфхак только один.

[Нургусун Старостина, рыночная продавщица]:

«Главное – потеплее одеваться. Как капуста – так хожу».

Местные жители уже привыкли одеваться как можно теплее в сильные морозы.

[Анастасия Груздева, жительница Якутска]:

«С ними невозможно бороться. Либо ты приспосабливаешься и одеваешься, либо ты страдаешь и ездишь на машине. У меня по две варежки (на руке), два шарфа, тёплая обувь обязательно, и чтобы была закрыта голова. Это важно. И тёплые штаны, потому что самые большие теплопотери на ногах. Если мёрзнут ноги, мёрзнешь ты сам. Поэтому главное – тепло одевайтесь».

В ближайшие дни сильные морозы сохранятся. Потом, если сбудутся прогнозы синоптиков, потеплеет до минус 40. Но это днём. По ночам столбик термометра будет приближаться к отметке в минус 50.

Якутск – один из самых холодных городов на планете. Зима здесь длится с октября по апрель. Средняя температура января – минус 37. Но каждую зиму бывает похолодание до минус 50. Самая низкая температура в Якутске была зафиксирована в 1891 году. Тогда она опустилась до минус 64,4 градуса Цельсия.

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