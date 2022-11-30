Покрути педали и зажги ёлку – под таким девизом проходит праздничный сезон в одном из районов..

Покрути педали и зажги ёлку: как подготовились к Рождеству в Будапеште

Покрути педали и зажги ёлку – под таким девизом проходит праздничный сезон в одном из районов Будапешта. Местный глава нашёл способ сэкономить на электричестве и при этом не отказываться от традиционных рождественских огней. Здесь появилась импровизированная ёлка из гирлянды, подключённая к велосипеду.

[Гергели Орши, глава района II Будапешта]:

«Это возможность подвигаться в такой холод. Также можно почувствовать, сколько сил надо приложить, чтобы зажечь украшение для шестиметровой рождественской ёлки».

Остальные гирлянды работают за счёт накопленной солнечной энергии.

[Нора, жительница Будапешта]:

«Это прекрасное решение проблемы в условиях энергетического кризиса. Без украшений было бы очень грустно. Каждый год эту площадь красиво украшают, а без огней всё выглядело бы печально. Так что это отличный компромисс».

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Впрочем, гирлянд и других светящихся украшений в этом году всё равно намного меньше, чем обычно. Так за праздничный сезон получится сэкономить более 60 тысяч долларов. Эти деньги потратят на электроэнергию для детских садиков и других социальных учреждений.

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