Новая станция космической связи в ЮАР поможет лунной миссии НАСА

Новую наземную станцию космической связи начинают строить в пустыне Кару на юго-западе ЮАР. Ещё две такие..

Новую наземную станцию космической связи начинают строить в пустыне Кару на юго-западе ЮАР. Ещё две такие станции построят в США и Австралии. В ЮАР проект осуществляют НАСА и Южноафриканское национальное космическое агентство.

Сеть наземных станций обеспечит почти непрерывную связь с астронавтами, которые будут летать на Луну и Марс.

В ЮАР для строительства выбрали посёлок Матджисфонтейн в Западно-Капской провинции. Здесь почти всегда ясное небо и нет радиопомех. При этом в регионе хорошо развита транспортная инфраструктура.

[Бадри Юнес, сотрудник НАСА]:

«Специалисты оценили несколько доступных площадок и пришли к выводу, что Матджисфонтейн подходит больше всего. Это одно из лучших мест во всей Африке для поддержки деятельности на Луне».

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Наземные станции помогут НАСА осуществлять программу «Артемида». Её цель – полёты на Луну и строительство там постоянной базы, которая облегчит запуск пилотируемых кораблей на Марс.

Первый полёт в рамках миссии «Артемида» должен начаться 16 ноября. Запуск уже несколько раз откладывали по разным причинам. Это будет беспилотный полёт. Корабль «Орион» проведёт в космосе три недели, облетит Луну и вернётся. Второй полёт будет пилотируемый. Его цель также – облёт Луны.

[Бадри Юнес, сотрудник НАСА]:

«В 2025 году мы отправим третью «Артемиду», и в рамках этой миссии человек высадится на Луну».

Правительство ЮАР выделило на строительство станции первоначальную сумму в четыре миллиона долларов. Готовый объект будет эксплуатировать и обслуживать Южноафриканское национальное космическое агентство.

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