Индонезия обнародовала результаты расследования крушения авиалайнера Sriwijaya Air, которое произошло в январе прошлого года. По данным..

В Индонезии назвали причины крушения самолёта Sriwijaya Air в 2021 году

Индонезия обнародовала результаты расследования крушения авиалайнера Sriwijaya Air, которое произошло в январе прошлого года.

По данным Национального комитета по безопасности на транспорте, возникла неисправность в автоматической системе тяги двигателя, и пилоты не смогли управлять системой в ручном режиме.

[Нуркайо Утомо, глава подкомитета по расследованию]:

«Пилоты были уверены в системе автоматизации, у них было чувство самоуспокоенности, что могло привести к плохому наблюдению за системой и плохой осведомленности о других инструментах и действиях».

Согласно отчёту, автопилот выключился на высоте более трёх километров. Boeing 737-500 накренился на 45 градусов и начал падать в Яванское море.

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В комитете считают, что одна из причин трагедии – отсутствие в авиакомпании правил и руководств для обучения пилотов на случай таких происшествий. Это уже исправили.

[Нуркайо Утомо, глава подкомитета по расследованию]:

«С тех пор Генеральное управление воздушного транспорта пересмотрело правила безопасности гражданской авиации в разделе 121, касающемся пункта об обучении профилактике и восстановлению».

Напомним, катастрофа произошла 9 января 2021 года. Лайнер летел из Джакарты в Понтианак. Погибли все 62 человека на борту – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Это крушение стало третьим для Индонезии за шесть лет.

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