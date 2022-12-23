Каждое утро в выходные Мэри надевает зимнее пальто и направляется в библиотеку на юго-востоке Лондона, где..

Британцы не включают батареи и кутаются в одеяла

Каждое утро в выходные Мэри надевает зимнее пальто и направляется в библиотеку на юго-востоке Лондона, где она согревается и проводит два часа за компьютером.

52-летняя медсестра среди тех, кто ходит в пункты обогрева. Их открыли для людей, кто не может позволить себе включать отопление дома.

Резкий рост цен на природный газ усугубил кризис стоимости жизни в Великобритании. Уровень инфляции здесь – один из самых высоких среди развитых стран.

Дети женщины ещё учатся, а муж работает журналистом-фрилансером. Она главная кормилица. Но зарплаты в 1800 долларов в месяц не хватает. Приходится экономить на обогреве. Батареи включают только утром. В остальное время кутаются в пледы и одеяла.

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В ноябре счёт за отопление семья не оплатила. И она не единственная. Согласно отчёту, в Великобритании в декабре насчитали 4% должников. И, как показывают опросы, в 2023-м они вряд ли смогут восполнить недоплату.

[Мэри Обомезе, жительница Великобритании]:

«Сложно ничего не делать, когда дети говорят: «Мама, мне холодно»».

При этом многие британцы пока стесняются ходить в пункты обогрева.

[Эми Джексон, менеджер библиотеки]:

«Думаю, люди, к сожалению, немного смущены и стыдятся признать, что находятся в бедственном положении».

Между тем, главное переживание Мэри в том, сможет ли её семья позволить себе рождественские подарки.

[Мэри Обомезе, жительница Великобритании]:

«Посмотрим. Неделя ещё не закончилась».

Цены на продукты питания в Великобритании сегодня растут самыми быстрыми темпами с 1977 года.

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