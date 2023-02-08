Снег, озеро и горы вокруг. Здесь, в кантоне Гларус, находится самая длинная плотина в Швейцарии. А..

Как работает новая солнечная электростанция в горах в Швейцарии

Снег, озеро и горы вокруг. Здесь, в кантоне Гларус, находится самая длинная плотина в Швейцарии. А вдоль её стены расположились солнечные панели. Их здесь почти 5000.

Эта солнечная электростанция может производить 3,3 миллиона киловатт-часов энергии в год. Этого хватит для снабжения 700 домов.

[Жанетт Шранц, пресс-секретарь компании Axpo]:

«Эта станция особенно важна, поскольку зимой вырабатывает много электроэнергии. Она находится выше облаков, что как раз подходит для солнечных панелей».

Солнечная электростанция находится на высоте 2300 метров над уровнем моря. Облачность здесь бывает редко. А зимой ещё помогает и снег, отражая солнечные лучи. Кроме того, панели наиболее эффективно работают при низкой температуре.

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Эту солнечную электростанцию построили в прошлом году в рамках проекта AlpinSolar. В следующие семь лет в швейцарских горах планируют возвести ещё 4200 таких конструкций.

[Жанетт Шранц, пресс-секретарь компании Axpo]:

«Солнечная энергия играет всё более важную роль в энергобалансе Швейцарии. Это также важный проект для компании Axpo. Мы хотим добиться производства 1,2 гигаватта (солнечной энергии) к 2030 году».

Правительство Швейцарии намерено постепенно отказываться от ядерной энергетики, поэтому призывает развивать альтернативную.

В прошлом году в энергетические законы страны внесли поправки, чтобы ускорить процесс лицензирования новых солнечных электростанций.

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