Кресло-мешок вместо пижамы: японцы придумали новый способ расслабления

Главный универмаг «Синдзюку Маруи» в Токио только что открылся, а покупатель уже лежит на полу. [Руюдзи..

[Руюдзи Баба, покупатель]:

«Посередине оно немного тяжелее. Но всё равно весело».

Главный универмаг «Синдзюку Маруи» в Токио только что открылся, а покупатель уже лежит на полу.

Это кресло-мешок, которое можно надеть на себя. В начале месяца оно стало хитом в японских соцсетях.

Его создатель Сёго Такикава говорит, что главная идея его творения – позволить людям расслабиться.

[Сёго Такикава, создатель кресла-мешка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пандемия COVID-19 заставила многих японцев оставаться дома. Возможно, именно время, проведённое в изоляции, толкнуло людей на такие забавные творения.

[Сёго Такикава, создатель кресла-мешка]:

«Конечно, во время пандемии COVID люди чаще были дома. У нас возникла идея наполнить время, проведённое в своих стенах, весельем и отдыхом».

В таком мешке можно ходить, сидеть, лежать и даже работать. Эта покупательница отмечает, что на фоне энергетического кризиса такое кресло также может согреть в холодное время года.

[Юу Мацудзаки, покупательница]:«Оно оказалось легче, чем я ожидала. При этом оно тёплое. Думаю, зимой, если его надеть, то почувствуешь себя тепло и уютно».

Кресло-мешок выпускают в трёх размерах – детский, средний и большой. Стоит оно около 120 долларов.

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