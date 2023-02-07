Кресло-мешок вместо пижамы: японцы придумали новый способ расслабления

Главный универмаг «Синдзюку Маруи» в Токио только что открылся, а покупатель уже лежит на полу. [Руюдзи..
Дата загрузки: 2023-02-07
[Руюдзи Баба, покупатель]:
«Посередине оно немного тяжелее. Но всё равно весело».
Это кресло-мешок, которое можно надеть на себя. В начале месяца оно стало хитом в японских соцсетях.
Его создатель Сёго Такикава говорит, что главная идея его творения – позволить людям расслабиться.
[Сёго Такикава, создатель кресла-мешка]:
«Это подушка, которая позволит отдохнуть в любое время и в любом месте. Вы можете надеть её и расслабиться в своей гостиной или во многих других местах».
Пандемия COVID-19 заставила многих японцев оставаться дома. Возможно, именно время, проведённое в изоляции, толкнуло людей на такие забавные творения.
[Сёго Такикава, создатель кресла-мешка]:
«Конечно, во время пандемии COVID люди чаще были дома. У нас возникла идея наполнить время, проведённое в своих стенах, весельем и отдыхом».
В таком мешке можно ходить, сидеть, лежать и даже работать. Эта покупательница отмечает, что на фоне энергетического кризиса такое кресло также может согреть в холодное время года.[Юу Мацудзаки, покупательница]:
«Оно оказалось легче, чем я ожидала. При этом оно тёплое. Думаю, зимой, если его надеть, то почувствуешь себя тепло и уютно».
Кресло-мешок выпускают в трёх размерах – детский, средний и большой. Стоит оно около 120 долларов.
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