Немецкий музей показал редкую шифровальную машину времён войны

Немецкий музей в Мюнхене выставил шифровальную машину SG 41 времён Второй мировой войны. Это улучшенная преемница..

Немецкий музей в Мюнхене выставил шифровальную машину SG 41 времён Второй мировой войны. Это улучшенная преемница знаменитой «Энигмы».

Сотрудники музея посвятили четыре года тому, чтобы узнать о человеке, который участвовал в разработке модели. Это немецкий шифровальщик Фриц Менцер. Известно, что он был одним из лучших криптологов вермахта, при этом никогда не учился в университете.

[Карола Дальке, куратор музея]:

«Фриц Менцер не просто создал эту машину – он разработал и другие устройства. Он также создавал машины для криптоанализа, чтобы взламывать коды противников».

Раньше работой Менцера никто не интересовался, а он как бывший нацист о ней никому не рассказывал.

[Гудрун Джексон, дочь шифровальщика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Шифровальную машину нашли пять лет назад раскопщики-любители. Сначала они приняли её за обычную пишущую машинку. Находка поможет исследователям больше узнать о развитии криптографии в Германии.

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