Музей динозавров и других доисторических животных откроется в сафари-парке Кнутенборг в Дании. В числе экспонатов будут..

В новом музее в Дании представят скелеты динозавров и других доисторических животных

Музей динозавров и других доисторических животных откроется в сафари-парке Кнутенборг в Дании. В числе экспонатов будут скелеты шести ящеров, найденных в последние годы в США.

[Кристоффер Кнут, владелец сафари-парка Кнутенборг]:

«Мы только что получили этот ящик. И в нём совершенно новый динозавр. Это рогатый ящер из инфраотряда цератопсы. Раньше он был неизвестен».

В музее также представят скелет аллозавра Большой Джо. Он один из самых хорошо сохранившихся в мире. Кроме того, в экспозицию войдут окаменелые останки археоптерикса.

[Кристоффер Кнут, владелец сафари-парка Кнутенборг]:

«Думаю, нам очень повезло, что некоторые прекрасные экземпляры динозавров были найдены в то время, когда мы искали экспонаты. Так мы смогли их зарезервировать и доставить в Данию, чтобы организовать, возможно, лучшую выставку динозавров в Европе».

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В числе экспонатов также будут скелеты десяти животных, которые существовали в пермский период палеозойской эры. Он начался примерно 300 миллионов лет назад и длился 47 миллионов лет.

В экспозицию войдут и окаменелости животных ледникового периода кайнозойской эры, начавшейся 20-30 миллионов лет назад.

Сафари-парк Кнутенборг расположен на месте бывшего средневекового поместья на юго-востоке Дании. Он занимает территорию в 660 гектаров. Здесь содержат 1000 животных 40 видов, включая слонов, носорогов и тигров. Это крупнейший сафари-парк в Северной Европе. Ежегодно его посещают 200 тысяч гостей.

Музей динозавров откроется в апреле.

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