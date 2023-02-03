В Нюрнберге показали высокотехнологичные новинки в мире игрушек

Дети увлечённо играют в волшебный лабиринт. Эту и многие другие игрушки представили на специализированной ярмарке в..

Дети увлечённо играют в волшебный лабиринт. Эту и многие другие игрушки представили на специализированной ярмарке в Нюрнберге. Она считается самой большой в своём роде.

Мероприятие впервые проходит спустя несколько лет пандемии. Участвуют более двух тысяч компаний из 70 стран. И большинство новинок включают не только физическую игрушку, но и дополненную реальность.

[Фил Иллнер, представитель компании Rooom]:

«Мы создаём пространство, в которое можно погрузиться совершенно по-новому. Вы можете построить любой мир. Также можно испытать то, чего не существует в реальности».

Даже классические настольные игры дополняются цифровыми элементами.

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Например, можно отсканировать QR-код, чтобы увидеть голограмму на своём смартфоне.

А если погладить игрушечную собаку-робота, то её хвост начнёт светиться, передавая её настроение.

Восьмилетняя Флер очарована пауком, питающимся от света.

[Флер, посетительница ярмарки]:

«Я думаю, что это круто, потому что я никогда не видела, чтобы пауком можно было управлять с помощью света».

На ярмарке игрушек в Нюрнберге также традиционно вручают награды самым выдающимся новинкам в семи категориях, представляющих разные возрастные группы.

По словам организаторов, особое внимание уделяют оригинальности, безопасности и качеству.

11-летняя Тереза играет в старые добрые шарики. Но дорожки, по которым они катятся, прикреплены к стеклу.

[Тереза, посетительница ярмарки]:

«Это очень практично. Они оснащены липучками, которые пристают к гладким поверхностям. Если они немного испачкаются, их можно просто помыть и приклеить обратно. Можно изменить маршрут, придумать что-то новое. Мне это очень нравится».

Как ожидается, выставку посетит около 65 тысяч человек.

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