В Нюрнберге показали высокотехнологичные новинки в мире игрушек

Дети увлечённо играют в волшебный лабиринт. Эту и многие другие игрушки представили на специализированной ярмарке в..
Дата загрузки: 2023-02-03
Мероприятие впервые проходит спустя несколько лет пандемии. Участвуют более двух тысяч компаний из 70 стран. И большинство новинок включают не только физическую игрушку, но и дополненную реальность.
[Фил Иллнер, представитель компании Rooom]:
«Мы создаём пространство, в которое можно погрузиться совершенно по-новому. Вы можете построить любой мир. Также можно испытать то, чего не существует в реальности».
Даже классические настольные игры дополняются цифровыми элементами.
Например, можно отсканировать QR-код, чтобы увидеть голограмму на своём смартфоне.
А если погладить игрушечную собаку-робота, то её хвост начнёт светиться, передавая её настроение.
Восьмилетняя Флер очарована пауком, питающимся от света.
[Флер, посетительница ярмарки]:
«Я думаю, что это круто, потому что я никогда не видела, чтобы пауком можно было управлять с помощью света».
На ярмарке игрушек в Нюрнберге также традиционно вручают награды самым выдающимся новинкам в семи категориях, представляющих разные возрастные группы.
По словам организаторов, особое внимание уделяют оригинальности, безопасности и качеству.
11-летняя Тереза играет в старые добрые шарики. Но дорожки, по которым они катятся, прикреплены к стеклу.
[Тереза, посетительница ярмарки]:
«Это очень практично. Они оснащены липучками, которые пристают к гладким поверхностям. Если они немного испачкаются, их можно просто помыть и приклеить обратно. Можно изменить маршрут, придумать что-то новое. Мне это очень нравится».
Как ожидается, выставку посетит около 65 тысяч человек.
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