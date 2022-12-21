В Германии судили 97-летнюю женщину за помощь нацистам в убийствах узников

Немецкий суд признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер виновной в причастности к убийству более 10 000 человек. В..
Дата загрузки: 2022-12-21
Немецкий суд признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер виновной в причастности к убийству более 10 000 человек. В годы Второй мировой войны она работала секретаршей и стенографисткой в нацистском концлагере «Штуттгоф» в оккупированной Польше. Подсудимой дали два года условно.
Государственный обвинитель заявила, что, хотя подсудимая была «всего лишь секретаршей», но её роль в содействии нацистам была «значительной».
[Макси Ванцен, гособвинитель]:
«Я считаю, что для выживших и вообще для всех очень важно то, что этот судебный процесс завершился вердиктом. Приговор адекватен, но ещё важнее то, что суд признал ответчицу виновной».
Фурхнер работала в концлагере с 43-го по 45-й годы. В то время ей было меньше 21 года, поэтому её дело рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних. Судебный процесс начался в прошлом году. В сентябре, незадолго до слушания, Фурхнер сбежала из дома престарелых. Вскоре её поймала полиция, и женщине всё ранво пришлось сесть на скамью подсудимых.
Для доказательства её вины государственные обвинители проделали огромную работу, проверяя сохранившиеся документы.
[Фредерика Мильхоффер, пресс-секретарь суда]:
«Суд постановил, что обвиняемая, работая машинисткой-стенографисткой в концлагере «Штуттгоф», сознательно и добровольно способствовала жестокой смерти более 10 500 заключённых, которых отправляли в газовые камеры, содержали в бесчеловечных условиях и переводили в лагерь смерти Освенцим».
К концу судебного процесса Фурхнер сказала, что сожалеет о случившемся и о том, что в те годы находилась в «Штуттгофе». Однако, по мнению судьи, женщина могла уволиться в любое время.
Концлагерь «Штуттгоф» существовал с 1939 по 1945 годы. За это время туда попали 110 тысяч заключённых. В их числе были евреи, поляки и советские военнопленные. 65 тысяч узников погибли.
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