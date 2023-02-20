Датский бункер времён Холодной войны открыли для посетителей

Среди высоких деревьев датского леса Ролд Сков хранится тайна, которую скрывали более 50 лет. В Северной..

Среди высоких деревьев датского леса Ролд Сков хранится тайна, которую скрывали более 50 лет.

В Северной Ютландии, в 30 километрах к югу от датского города Ольборг, находится «Реган Вест». В прошлом это был сверхсекретный ядерный бункер, построенный в разгар Холодной войны.

[Бодиль Франдсен, гид]:

«После Венгерского восстания и Суэцкого инцидента страх перед войной в правительстве Дании и в Европе был очень реальным. В то же время шла разработка ядерных и водородных бомб».

«Реган Вест» не был военным объектом. Сюда планировали эвакуировать высшее политическое руководство и представителей королевской семьи в случае ядерной войны.

[Бодиль Франдсен, гид]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сегодня этот бункер впервые открыли для посетителей. За длинным 300-метровым коридором из бетона находится обширный подземный комплекс с операционными, спальнями, кабинетом врача, столовой и гостиной.

Бункер был рассчитан примерно на 350 человек. Его строительство началось в начале 60-х, а завершилось в 1969 году.

От пепельниц до декора в стиле 60-х – почти всё осталось нетронутым. Причём такая роскошь, как простой коврик на полу, была доступна только королевским особам.

[Бодиль Франдсен, гид]:

«Здесь осталось почти всё. Как будто Холодная война закончилась, а затем это место бросили».

Бункер вывели из эксплуатации в 2003 году. Теперь это будет музей. 90-минутные экскурсии рассчитаны на группы из десяти гостей.

Экспозиция включает предметы времён холодной войны, книги, брошюры и артефакты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы 45-го – фарфор и черепицу, расплавившиеся в результате взрыва.

Десятки тысяч билетов уже проданы. Их раскупают на месяцы вперёд.

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