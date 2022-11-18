Что сделал юноша, обнаружив пакет с деньгами

Эта история произошла в мае 2020 года в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. 19-летний Хосе Нуньес Романис подошёл к банкомату, чтобы снять деньги. Рядом с банкоматом он увидел прозрачный пакет с банкнотами.





Юноша позвонил по номеру телефона, указанному на банкомате, а затем в полицию. По словам Хосе, в те минуты он думал о родителях, точнее о маме. Подумал, что, если бы принёс деньги домой, маме бы это не понравилось.



Позже выяснилось, что в пакете было примерно 135 000 долларов. Работник, который заполняет банкомат купюрами, забыл пакет.



Хосе получил вознаграждение по 500 долларов от двух городских компаний. Также ему подарили билет на футбол и футбольный мяч с автографом Брайана Урлахера.



Хосе изучает уголовное право в Центральном общественном колледже в Нью-Мексико. Полученное вознаграждение планирует потратить на оплату обучения.

Начальник полиции провёл для Хосе и его семьи экскурсию по криминалистической лаборатории в полицейском управлении. Он пообещал взять Хосе на работу в службу общественной безопасности после окончания обучения.



Все родные Хосе рады, что он поступил правильно.