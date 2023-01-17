Сюрприз водителя такси растрогал молодую маму до слёз

Никки Ихус – молодая мама из американского города Канзас-Сити в штате Миссури. У неё родился сын с редким врождённым заболеванием – дефектом диафрагмы. При этой аномалии органы могут перемещаться из грудной области в брюшную и наоборот.

Женщина привезла младенца в детскую больницу в штате Флорида. Благодаря новым методикам лечения выживаемость при этом нарушении – более 90 процентов. В больнице Никки чувствовала себя одинокой, поскольку была далеко от дома.



Ей нужно было купить вещи для сына, поэтому она вызвала такси. «Когда я села в машину, думаю, женщина-водитель поняла, что у меня не самый лучший день», – рассказала Никки. Спустя несколько минут она разговорилась с водителем такси по имени Белинда.



«Я оказалась рядом и была готова её выслушать. Ей нужно было выговориться незнакомому человеку. Порой люди садятся в мою машину не только для того, чтобы я их подвезла, – поделилась Белинда. – Она рассказала мне свою историю, несколько раз всплакнула, и я ей посочувствовала».

Такси подъехало к торговому центру, и женщины попрощались. Но Белинда вдруг решила поддержать молодую маму. Она припарковала машину и пошла в магазин, там вскоре нашла Никки. Белинда предложила вместе пройтись по магазинам. Она не хотела, чтобы в этот день Ники чувствовала себя одинокой.

Кроме того, Белинда приготовила ещё один сюрприз. Она заплатила за все 30 выбранных детских товаров в корзине.



Никки не могла сдержать слёз. «Незнакомый человек прервала работу, чтобы побыть со мной два часа, пока мы ходили по магазинам. Это было просто невероятно!», – вспоминает Никки.



Женщины продолжают общаться. Белинда навестила малыша в больнице.