Женщина забрала домой шесть собак-инвалидов

Трейси Фаулер из американского штата Вермонт решила брать из приюта собак-инвалидов, поскольку у них меньше шансов обрести новых хозяев.
Несколько лет назад у Трейси была немецкая овчарка по кличке Фаулер. После болезни пса парализовало, и он передвигался с помощью инвалидной коляски. По словам Трейси, милый пёс продолжал играть до последнего дня жизни. После смерти Фаулера женщина решила брать собак с таким же недугом «Сейчас у меня восемь собак. Шесть из них – инвалиды. Двух овчарок я завела раньше», – пояснила Трейси.
Женщина считает, что уход за такими собаками несложный, просто больше уборки. «Если вы боитесь этого, то такие собаки не для вас», – добавила она.
Собаки купаются в любви и заботе и ладят между собой. Обычно они передвигаются с помощью колясок. Но когда выпадает снег, Трейси меняет колёса на лыжи, чтобы питомцы могли продолжить игры на улице.
«Если мы сможем показать, хотя бы одному хозяину собаки, что есть другой вариант, кроме как проститься [с больным питомцем], наша цель достигнута», – сказала Трейси