Как бездомные собаки вернули мужчину к жизни

К 28 годам из-за пристрастия к алкоголю у Зака Скоу развилось тяжёлое заболевание печени. Врачи сказали, что нужна пересадка органа, и ему необходимо отказаться от спиртного, хотя бы на полгода.



В этот сложный период жизни Зак зашёл в приют для животных. Ему понравились три собаки Таг, Марли и Бадди. Он решил взять их всех. «Мои собаки смотрели на меня так, как будто я самый лучший человек на свете, – вспоминает Зак. – Они не видели моего отчаяния. Они просто видели человека, которого любят, и с нетерпением ждали будущего».



Мужчина заботился о питомцах и часто брал их на прогулку. Зак стал есть более здоровую пищу и проводить много времени на свежем воздухе. Он регулярно посещал врача и сдавал анализы. Спустя несколько месяцев врачи сказали, что ему уже не нужна пересадка печени. «Моя печень стала работать лучше, – с радостью вспоминает Зак. – Врач сказал, что у меня больше нет цирроза».



Благодаря трём собакам Зак восстановил здоровье и изменил свою жизнь к лучшему. Мужчина основал некоммерческую организацию, которая спасает животных и ищет им новых хозяев. Он уже спас более 5000 собак от усыпления. Зак рассказывает людям, как полезно для здоровья держать домашних питомцев. Спасённые собаки после обучения оказывают терапевтическую помощь инвалидам, а также пациентам больниц.



На своём примере Зак объясняет людям, что, спасая собаку, человек может спасти и свою жизнь.

