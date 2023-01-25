В США открывается супермаркет, где тысячи товаров сделаны из выброшенного пластика. «Магазин полиэтиленовых пакетов» – это..

Супермаркет с товарами из полиэтиленовых пакетов открылся в США

В США открывается супермаркет, где тысячи товаров сделаны из выброшенного пластика.

«Магазин полиэтиленовых пакетов» – это созданная на заказ художественная инсталляция. Она должна побудить посетителей больше думать о влиянии одноразового пластика.

Супермаркет открылся в городе Энн-Арбор штата Мичиган. Тут можно увидеть такие товары, как мясо, яйца и пирожные. Всё это сделано из пластика, найденного на улицах и мусорных свалках.

Время от времени магазин будет превращаться в кинозал. Здесь покажут короткометражки об опасности пластиковых отходов и их последствиях для будущих поколений.

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[Робин Фрохардт, режиссёр]:

«Эта идея возникла у меня много лет назад, когда я увидела, как кто-то упаковывал мои продукты в два-три пакета. Это казалось таким абсурдным. И я подумала, что могла бы сделать проект ещё более абсурдным».

Магазин пластиковых пакетов будет работать до 5 февраля. При этом войти в него просто так не получится. Нужно будет заплатить 30 долларов за входной билет.

Примечательно, что это не первая остановка инсталляции. С 2020 года она посетила Лос-Анджелес, Чикаго и Остин в США, а также Аделаиду в Австралии.

[Робин Фрохардт, режиссёр]:

«Я надеюсь, что мы сможем продолжить гастроли в рамках этого проекта, чтобы донести идею до разных сообществ. Я мечтаю о том, чтобы этот проект стал неактуальным. Но вряд ли это случится».

По данным экологических организаций, американцы выбрасывают примерно 100 миллиардов пластиковых пакетов в год.

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