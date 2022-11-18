Древние драккары викингов в Осло готовят к переезду в новое здание

Это знаменитый Гокстадский корабль, построенный викингами 1200 лет назад. Он вместе с Тюнским кораблём и Осебергской..

[Дэвид Хауэр, инженер]:

«Весь корабль съезжает с опор, а форштевень сдвигается вперёд, из-за чего ломаются боковые доски судна. Сейчас остро необходимо новое здание с лучшей климатической системой, лучшими опорами и меньшей вибрацией».

Это знаменитый Гокстадский корабль, построенный викингами 1200 лет назад. Он вместе с Тюнским кораблём и Осебергской ладьёй хранится в музее в Осло. Сейчас для бесценных экспонатов строят новое крыло. Это необходимо, чтобы спасти реликвии от губительного воздействия сырости и перепадов температуры.

Но по иронии судьбы стройка, идущая поблизости, может оказаться фатальной для древних кораблей. Поэтому вокруг них соорудят защитный металлический каркас, в котором корабли переместят по рельсам в специальную камеру. Этот процесс будет очень трудным и долгим.

Например, чтобы переместить деревянные сани на 70 метров, потребовалось 17 часов. Этот уникальный артефакт хранился в одном из залов музея вместе с другими археологическими реликвиями.

[Дэвид Хауэр, инженер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Два музейных драккара обнаружили во второй половине XIX века, а ладью – в начале XX. Викинги использовали их как погребальные корабли. Но до этого суда выполняли своё прямое предназначение. В Норвегии есть копия Осебергской ладьи, с помощью которой это подтвердили.

[Оле Харальд Флотен, сотрудник Фонда наследия викингов]:

«Это очень хорошее парусное судно. Мы доказали это, совершив плавание из Норвегии в Данию и Швецию. Мы плыли 36 часов подряд, волны были большие, и мы шли на высокой скорости в 13 узлов. Так что корабли викингов – очень хорошие суда».

Новое здание откроется в 2026 году – через сто лет после основания Музея кораблей викингов. В последнее время он принимал почти полмиллиона гостей в год. После реконструкции музей будет привлекать ещё больше посетителей. Но пока его пришлось закрыть.

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