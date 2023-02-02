Иголка в стоге сена: в Австралии нашли радиоактивную капсулу

Радиоактивную капсулу, выпавшую при транспортировке, нашли. Австралийским командам удалось обнаружить крошечную и крайне опасную для человека..

Радиоактивную капсулу, выпавшую при транспортировке, нашли. Австралийским командам удалось обнаружить крошечную и крайне опасную для человека ёмкость. В ней содержится цезий-137.

На поиски ушла неделя. В итоге капсулу нашли примерно в двух метрах от трассы в безлюдном месте штата Западная Австралия. Предполагается, что она вряд ли могла нанести кому-то ущерб.

Её потеря вызвала в стране настоящий переполох. Вещество, содержащееся в ней, может провоцировать повреждения кожи и ожоги, а при длительном контакте – лучевую болезнь. При этом никто не знал, где конкретно она выпала, а протяжённость трассы составляет 1400 километров.

Искали её со специальным оборудованием. Оно и зафиксировало высокий уровень радиации, когда мимо капсулы проезжали на автомобиле на скорости 70 километров в час.

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Цезий использовал горнодобывающий концерн Rio Tinto для измерения плотности железной руды на руднике «Гудай-Дарри». Однако позже прибор решили перевезти в другую часть страны. Предполагается, что капсула выпала из-за тряски, когда её везли в грузовике компании-перевозчика.

Компания Rio Tinto извинилась перед австралийцами и пообещала провести собственное расследование. Власти Австралии также пытаются определить, что стало причиной инцидента.

[Саймон Тротт, представитель Rio Tinto]:

«Это довольно невероятная находка, если говорить о расстоянии и об отдалённости местности. Думаю, она говорит об упорстве всех тех, кто участвовал в поисках».

Капсула размером 6х8 миллиметров. Её находку уже сравнили с обнаружением иголки в стоге сена. При этом излучение её сопоставимо с объёмом радиации, который человек в естественных условиях обычно получает за год.

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