Мужчина придумал оригинальный способ найти владельца собаки

Джейсон Гаспарик ехал по дороге. Он увидел, что мужчины пытаются поймать кого-то в траве. «Затем я заметил собаку (Рокси), которая бегала кругами по дороге, растерянная и напуганная», – вспоминает Джейсон.



Собаку пытались приманить лакомствами, но она убегала. Через час безрезультатных попыток Джейсон нашёл выход: «Я заметил, что когда бегу, она следует за мной. Она игривая, но очень пугливая, – рассказал мужчина. – Я обежал несколько раз вокруг парковки. Наконец, она устала и легла. Я смог взять её за холку».

Джейсон отвёз Рокси в ветеринарную клинику. У щенка оказался микрочип, но идентификационный номер не был зарегистрирован на имя владельца.



Джейсон привёз щенка домой. Он дал объявление о потерявшейся собаке в соцсетях. Также мужчина сделал плакат из подручных средств, написав: «Знаете ли, вы кто потерял собаку???» Надпись с другой стороны гласила: «Я нашёл собаку, пожалуйста, помогите отыскать хозяина». На следующий день мужчина пошёл к тому месту, где нашёл собаку. Он сомневался в своей затее, думая, что люди примут его за мошенника или глупца.



Затем Джейсон отбросил сомнения и попытался привлечь к себе внимание: улыбался и махал руками. Люди останавливались. «Многие спрашивали, нужна ли нам еда или вода. Могут ли они чем-то помочь. Я просто попросил как можно больше писать в соцсетях о собаке, чтобы распространить информацию», – рассказал Джейсон.



На следующий день Джейсон снова вышел с плакатом. Вскоре он получил сообщение от женщины, которая написала, что нашла владельца собаки. В тот же день мужчины встретились. Собака сразу узнала хозяина. Джейсон проверил документы на собаку и увидел, что номер на микрочипе Рокси совпадает.



«Я мог бы вернуть Рокси через два часа после того, как нашёл её, если бы Эд (так звали хозяина) зарегистрировал свой чип», – поделился Джейсон. Это могло быть так просто».