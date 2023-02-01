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Телеканал NTD

Мужчина придумал оригинальный способ найти владельца собаки

Мужчина придумал оригинальный способ найти владельца собаки
Мужчина придумал оригинальный способ найти владельца собаки

Джейсон Гаспарик ехал по дороге. Он увидел, что мужчины пытаются поймать кого-то в траве. «Затем я заметил собаку (Рокси), которая бегала кругами по дороге, растерянная и напуганная», – вспоминает Джейсон.

Собаку пытались приманить лакомствами, но она убегала. Через час безрезультатных попыток Джейсон нашёл выход: «Я заметил, что когда бегу, она следует за мной. Она игривая, но очень пугливая, – рассказал мужчина. – Я обежал несколько раз вокруг парковки. Наконец, она устала и легла. Я смог взять её за холку».

Джейсон отвёз Рокси в ветеринарную клинику. У щенка оказался микрочип, но идентификационный номер не был зарегистрирован на имя владельца.

Джейсон привёз щенка домой. Он дал объявление о потерявшейся собаке в соцсетях. Также мужчина сделал плакат из подручных средств, написав: «Знаете ли, вы кто потерял собаку???» Надпись с другой стороны гласила: «Я нашёл собаку, пожалуйста, помогите отыскать хозяина». На следующий день мужчина пошёл к тому месту, где нашёл собаку. Он сомневался в своей затее, думая, что люди примут его за мошенника или глупца.

Затем Джейсон отбросил сомнения и попытался привлечь к себе внимание: улыбался и махал руками. Люди останавливались. «Многие спрашивали, нужна ли нам еда или вода. Могут ли они чем-то помочь. Я просто попросил как можно больше писать в соцсетях о собаке, чтобы распространить информацию», – рассказал Джейсон.

На следующий день Джейсон снова вышел с плакатом. Вскоре он получил сообщение от женщины, которая написала, что нашла владельца собаки. В тот же день мужчины встретились. Собака сразу узнала хозяина. Джейсон проверил документы на собаку и увидел, что номер на микрочипе Рокси совпадает.

«Я мог бы вернуть Рокси через два часа после того, как нашёл её, если бы Эд (так звали хозяина) зарегистрировал свой чип», – поделился Джейсон. Это могло быть так просто».

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