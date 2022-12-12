Трагедией закончился случай с падением мальчика в колодец-скважину в индийском штате Мадхья-Прадеш. Спасательная операция длилась почти..

Спасти не удалось: до упавшего в колодец мальчика не успели добраться вовремя

Трагедией закончился случай с падением мальчика в колодец-скважину в индийском штате Мадхья-Прадеш. Спасательная операция длилась почти четыре дня. Однако ребёнка спасти не удалось.

[Шьямендра Джайсвал, должностное лицо Бетула]:

«Наша операция длилась почти 85 часов. Спасательные службы страны, штата, а также полиция и местные власти работали сообща, чтобы до него добраться. Но, к сожалению, когда мы добрались до него в 6 утра, он уже умер, и мы достали его тело».

Восьмилетний Танмай Саху играл в поле рядом с домом и случайно перешёл на соседний участок. Там была ничем не прикрытая узкая скважина глубиной около 120 метров. Ребёнок упал в неё и застрял на глубине 15 метров.

В спасательной операции задействовали экскаваторы. В колодец также спустили видеокамеру, чтобы наблюдать за состоянием мальчика.

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Однако работы замедлились, когда примерно через день спасатели наткнулись на большой камень, который не давал копать дальше.

В последнее время подобные инциденты с падением детей в узкие колодцы – в Индии не редкость. Часто они заканчиваются трагически.

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