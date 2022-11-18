Ультиматум Илона Маска: глава Twitter дал сотрудникам два дня

Сотни сотрудников Twitter, предположительно, покидают компанию после ультиматума Илона Маска. Новый владелец соцсети сказал работникам либо согласиться на долгие и интенсивные часы работы в обновлённой компании или уволиться. На раздумья дал два дня.

К 18 часам по североамериканскому восточному времени более двух десятков сотрудников Twitter в США и ​​Европе объявили о своём уходе в сообщениях Twitter с хэштегом #LoveWhereYouWorked. Однако пока официально цифры не подтвердили.

Примечательно, что все сотрудники в среду получили от Илона Маска сообщение с заголовком «Перекрёсток дорог». В нём тех, кто хочет продолжить работу в компании, просили перейти по ссылке. Остальных пообещали уволить.

Основатель Tesla и SpaceX стал владельцем соцсети в конце октября. Он уже уволил половину из 7500 сотрудников Twitter, включая высшее руководство. Предполагается, что тем самым он пытается снизить расходы, поскольку считает, что приобретя компанию за 44 миллиарда долларов, он переплатил.

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Теперь новый владелец делает упор на том, что оставшимся сотрудникам нужно готовиться к «хардкорной работе» – долгим и интенсивным часам. Причём в офисе. Удалённую работу он не приветствует. Говорит, что всем нужно будет не менее 40 часов в неделю проводить на рабочем месте.

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