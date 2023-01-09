Республиканца Кевина Маккарти с 15 попытки избрали спикером нижней палаты Конгресса США

Аплодисменты и скандирование слова «США». В нижней палате американского Конгресса наконец избрали спикера. Это республиканец Кевин..

Аплодисменты и скандирование слова «США». В нижней палате американского Конгресса наконец избрали спикера. Это республиканец Кевин Маккарти. Его выбрали с 15-й попытки. Окончательный результат составил 216 голосов.

Вообще для того, чтобы возглавить Палату представителей, Маккарти требовалось минимум 218 голосов. Но последний результат учли, поскольку шесть членов из его же партии вообще отказались голосовать. То есть они не поддержали ни Маккарти, ни любого другого претендента.

Выступая после этого перед СМИ, 57-летний калифорниец поблагодарил бывшего президента Дональда Трампа, который поддержал его на должности спикера.

[Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей]:

«Он был со мной с самого начала. Кто-то в этом сомневался. Но он звонил мне и другим. Я разговаривал с ним буквально сегодня вечером. Он помогал получить те окончательные голоса».

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Против Маккарти выступила небольшая фракция в Республиканской партии, которая придерживается более бескомпромиссной позиции. Политику пришлось пойти на уступки.

Основным соперником Маккарти был демократ Хаким Джефрис. Он получил 212 голосов.

Пост спикера Палаты представителей в американской политике очень значимый. После вице-президента Маккарти будет следующим в очереди на должность президента.

В предущий раз выбрать спикера нижней палаты в первом туре не удалось 100 лет назад. В 1923 году на это потребовалось девять туров голосования.

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