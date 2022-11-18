100-летию Адыгеи посвятили концерт в Санкт-Петербурге

[София Чич, певица]:

«Я хотела в этом концерте передать зрителям свою любовь к республике, своё трепетное отношение. Я о ней никогда не забываю, даже где бы я ни находилась. Живу я в Санкт-Петербурге, но всегда вспоминаю свою республику и в каждом концерте использую возможность, чтобы о ней вспомнить».

Зелёные просторы, журчащие реки и величественные горы. Адыгейские песни погружают зрителей в мир первозданной природы, а также рассказывают о простой деревенской жизни и, конечно, о любви. Сольный концерт Софии Чич посвящён столетию Республики Адыгея.

Заслуженная артистка Республики Адыгея София Чич поёт с детства, но учиться искусству вокала начала довольно поздно – в 17 лет. А помог ей случай. София попала на конкурс «Алло, мы ищем таланты!» На неё обратила внимание председатель жюри и посоветовала поступить в музыкальное училище.

[София Чич, певица]:

«Я начала петь с детства. Я пела везде, где только можно, даже у бабушки в огороде среди кукурузы, арбузов, тыкв, помидоров и огурцов. В 17 лет я не знала ещё ни одной ноты. В училище искусств меня приняли только по моим вокальным данным».

Терпение, трудолюбие, вера в себя и поддержка любимого педагога помогли Софии развить талант. Она окончила училище в Майкопе, а затем получила два высших образования в Санкт-Петербурге.

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Сейчас выступает с сольными концертами. В её репертуаре много народных адыгских песен. Певица также исполняет старинные русские и зарубежные романсы, черкесские народные песни и классические и современные произведения.

[София Галазова, артистка Мариинского театра]:

«Очень красиво раскрывается каждый раз какой-то новый лепесточек в ней. Безумно приятно всегда. Это большой заряд, эмоциональный энергетический, поэтому она великолепная. Многосторонний артист. Адыгея должна гордиться такой невероятной женщиной». [Георгий Гаряев, тенор]:

«София – очень творческий человек. Она разноплановая абсолютно. Она сейчас не только певица, она ещё и педагог, она закончила театральную академию. Она выступает на сценах, она ещё и занимается поэзией».

София сотрудничает со многими именитыми композиторами, музыкантами и певцами.

[Артем Пысь, пианист и композитор]:

«Мы записали в грант несколько произведений. Я надеюсь, ещё много впереди творческих больших достижений, и она музыкант, который достоин мирового признания».

В ближайшее время певица планирует приехать с концертом «Пою тебе, мой край родной!» в Адыгею.

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