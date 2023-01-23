В Бангкоке открылся новый ж/д-вокзал, но рады не все

В Бангкоке официально открылся новый железнодорожный вокзал – крупнейший в Юго-Восточной Азии. Четырёхэтажное здание занимает 300 тысяч квадратных метров. Его строили десять лет. Проект обошёлся в один миллиард долларов США.

Здесь 12 платформ. Станция может обслуживать до 40 поездов одновременно. Пропускная способность – до 600 тысяч пассажиров в день. Это в десять раз больше, чем на старом железнодорожном вокзале Хуа Лампонг. По залам ожидания курсируют «умные» роботы, которые готовы помочь людям решать разные проблемы.

Новая станция официально называется Центральный терминал Крунг Тхеп Апхиват. Это название дал король Таиланда.

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Впрочем, многим по-прежнему нравится старый вокзал Хуа Лампонг. Он построен в стиле итальянского неоренессанса. Фасад спроектировал архитектор из Турина Марио Таманьо. Вокзал строили шесть лет. Он открылся в 1906 году.

Власти хотели переделать его в музей, когда заработает новая станция. Однако общественность выступила против. Вокзал продолжает функционировать, но обслуживает только 60 поездов в день.

[пассажир]:

«Станцию построили очень давно – при короле Раме 5. Это историческое место, и оно важно для людей. Если бы вокзал закрыли и превратили в музей, он стал бы безжизненным». [пассажир]:

«Я не хочу, чтобы главный вокзал перемещали. Лучше бы он остался здесь. Его просто нужно отремонтировать, и всё будет в порядке».

Новый вокзал станет центром почти всех внутренних перевозок Таиланда на дальние расстояния. В будущем хотят открыть сообщение с Малайзией и Сингапуром.

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