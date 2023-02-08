Новый отчёт: 40% животных США – под угрозой

Растения и животные в США – под угрозой. Ведущая природоохранная организация NatureServe обнаружила, что 40% животных..

[Шон О`Брайан, глава NatureServe]:

«Когда есть среда обитания, но виды начинают вымирать, то это в итоге приводит к уничтожению такого типа среды».

Растения и животные в США – под угрозой. Ведущая природоохранная организация NatureServe обнаружила, что 40% животных и 34% растений находятся на грани исчезновения, а более трети экосистем грозит полный коллапс.

Исчезают самые разные виды: от раков и пресноводных мидий до кактусов и венериной мухоловки.

[Риган Смит, вице-президент NatureServe]:

«Мидии играют очень важную роль в экосистемах: именно они фильтруют воду и сохраняют чистоту и динамичность рек. Рыба, которая живёт в этих реках, зависит от экосистемы, которую обеспечивают мидии».

Отчёт основан на данных более тысячи учёных в США и Канаде. В нём указаны наиболее пострадавшие районы страны. Это Калифорния, Техас и юго-восток США.

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При этом источники угроз самые разные: от уничтожения среды обитания и преобразования земель до инвазивных видов, дамб, загрязнения рек и изменения климата.

[Шон О`Брайан, глава NatureServe]:

«Если экосистемы разрушатся, если реки станут грязными, если уничтожить леса, где живут лоси, то не останется мест для охоты или ловли рыбы».

Авторы отчёта надеются, что их выводы заставят правительство создать ещё больше охраняемых зон. Они считают, что на них будет легче защитить виды животных и растений, а также контролировать деятельность браконьеров.

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