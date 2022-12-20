Опрос в Twitter: почти 60% пользователей – за отставку Илона Маска

Большинство пользователей Twitter проголосовали за увольнение Илона Маска с должности главы компании. Американский миллиардер провёл опрос после очередного обновления политики соцсети.

Маск спросил пользователей, должен ли он оставить пост гендиректора Twitter. Он также обещал руководствоваться итогами опроса. Более 57% голосов были отданы за увольнение. Против высказались 42% голосовавших. Всего в опросе участвовали 17,5 миллионов человек.

В конце ноября бизнесмен купил Twitter за 44 миллиарда долларов и возглавил компанию. Он уволил более половины сотрудников и начал набирать новых. Также Маск распорядился разблокировать ранее закрытые аккаунты пользователей, в том числе экс-президента Дональда Трампа.

Маск пробовал внести ещё несколько изменений в политику компании. В частности, хотел запретить пользователям продвигать на своей платформе конкурирующие соцсети. Позже Маск начал блокировать страницы, где публикуют информацию о перемещении частных самолётов нескольких миллиардеров, в том числе и его.

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Потом глава Twitter заблокировал страницы некоторых журналистов из ведущих американских СМИ. В итоге постоянные изменения в политике компании стали отпугивать рекламодателей.

Что Илон Маск планирует делать дальше, пока неизвестно. Но в своём Твиттере он написал: «Как гласит пословица: будьте аккуратны с тем, чего желаете, ведь вы можете это получить».

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