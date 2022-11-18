В Сан-Паулу проходит 54-я Неделя моды. Новые коллекции представили бразильские бренды. По традиции, в рамках мероприятия..

На Неделе моды в Сан-Паулу дизайнерам напоминают о переработке отходов

В Сан-Паулу проходит 54-я Неделя моды. Новые коллекции представили бразильские бренды.

По традиции, в рамках мероприятия уделяется внимание теме переработки отходов. Дизайнеров призывают использовать вторсырьё.

[Паулу Боржес, организатор Недели моды в Сан-Паулу]:

«Все поймут, что можно выпускать меньше одежды и больше использовать что-нибудь повторно. Так экономятся ресурсы и учитываются общественные нужды, в том числе всей страны».

Дизайнеры также представляют наряды больших размеров и коллекции, вдохновлённые культурой коренных народов.

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Неделя моды в Сан-Паулу – крупнейший модный показ в Латинской Америке. Мероприятие проходит с 96-го года. Его проводят в парке «Ибирапуэра», который подобен Центральному парку в Нью-Йорке.

Фестиваль способствует развитию национальной индустрии одежды в Бразилии. Также в рамках Недели моды проходят различные благотворительные мероприятия.

Каждый год модные показы посещают до 300 тысяч зрителей.

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