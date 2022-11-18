На Неделе моды в Сан-Паулу дизайнерам напоминают о переработке отходов

В Сан-Паулу проходит 54-я Неделя моды. Новые коллекции представили бразильские бренды. По традиции, в рамках мероприятия..
Дата загрузки: 2022-11-18
По традиции, в рамках мероприятия уделяется внимание теме переработки отходов. Дизайнеров призывают использовать вторсырьё.
[Паулу Боржес, организатор Недели моды в Сан-Паулу]:
«Все поймут, что можно выпускать меньше одежды и больше использовать что-нибудь повторно. Так экономятся ресурсы и учитываются общественные нужды, в том числе всей страны».
Дизайнеры также представляют наряды больших размеров и коллекции, вдохновлённые культурой коренных народов.
Неделя моды в Сан-Паулу – крупнейший модный показ в Латинской Америке. Мероприятие проходит с 96-го года. Его проводят в парке «Ибирапуэра», который подобен Центральному парку в Нью-Йорке.
Фестиваль способствует развитию национальной индустрии одежды в Бразилии. Также в рамках Недели моды проходят различные благотворительные мероприятия.
Каждый год модные показы посещают до 300 тысяч зрителей.
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