В 2023 году исполнится 60 лет со дня убийства Джона Кеннеди – самого молодого президента в..

60 лет со дня убийства Кеннеди – самого молодого президента в истории США

В 2023 году исполнится 60 лет со дня убийства Джона Кеннеди – самого молодого президента в истории США.

Он родился в 1917 году в Массачусетсе в одной из самых известных американских политических семей.

Его дедом был бывший мэр Бостона, а отцом – бизнес-магнат, ставший послом США в Лондоне.

Джек, как звали молодого Джона, был вторым сыном в большой католической семье Кеннеди. Всего у его матери Роуз было девять детей.

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Именно во время пребывания его отца в британской столице молодой Кеннеди впервые по-настоящему ощутил вкус политики. В 1939 году он взял на себя обязанности помощника в офисе своего отца. Ему тогда было всего 22.

Он учился в Гарварде. Во время Второй мировой войны служил лейтенантом ВМФ в Тихом океане. А в 1953-м женился и был избран в Сенат США.

Вскоре о нём заговорили как о кандидате на высший пост. В президентской гонке в 1961-м Кеннеди победил Ричарда Никсона и стал самым молодым человеком, когда-либо занимавшим пост президента. Ему было 43 года.

Перед ним стояли огромные вызовы холодной войны, которая грозила перерасти в ядерную.

Внутри США также было неспокойно. В 60-х годах бурлило движение за гражданские права. Знаменитый Марш на Вашингтон 1963 года вылился в законы, запрещавшие сегрегацию в общественных местах, а также устанавливавшие равные права на выборах для афроамериканцев.

Джон Кеннеди трагически погиб в ноябре 1963 года. Он был застрелен во время визита в Даллас, проезжая с супругой в кортеже по улицам города.

Его убийцей считают Ли Харви Освальда. Но ещё перед тем, как тот предстал перед судом, его самого застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. В итоге тайна убийства Кеннеди так и не была до конца раскрыта.

После его смерти также стали появляться слухи о предполагаемых романах Кеннеди. В частности с голливудской звездой Мэрилин Монро.

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