Бывшему президенту Аргентины дали шесть лет за коррупцию

Действующего вице-президента Аргентины и бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер приговорили в шести годам тюремного заключения..
Дата загрузки: 2022-12-08
Впрочем, сразу в камеру со скамьи подсудимых она не отправится. Нынешняя должность даёт ей временный иммунитет.
Фернандес де Киршнер занимала пост президента два срока с 2007 по 2015 годы. Её обвинили в махинациях, связанных с заключением государственных контрактов во время её пребывания на высшем посту.
Так, считается, что она отмывала деньги, одобрив более 50 подрядов на общественные работы в провинции Санта-Крус для компании, принадлежащей её другу и деловому партнёру Ласаро Баэсу.
Сама Кристина де Киршнер отрицает все обвинения. Процесс по её делу она назвала «политической охотой на ведьм».
[Кристина Фернандес де Киршнер, вице-президент Аргентины]:
«Всё гораздо проще: это не законный и справедливый суд, а параллельное государство и мафия, судебная мафия».
Ожидается, что адвокаты Киршнер подадут апелляцию. Суды высшей инстанции Аргентины могут рассматривать их по несколько лет.
Киршнер входит в левое перонистское правительство президента Альберто Фернандеса. Сейчас ему предстоит непростая борьба с консервативной оппозицией на всеобщих выборах. Они намечены на следующий год.
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