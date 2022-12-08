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Бывшему президенту Аргентины дали шесть лет за коррупцию

Бывшему президенту Аргентины дали шесть лет за коррупцию

Действующего вице-президента Аргентины и бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер приговорили в шести годам тюремного заключения..

Дата загрузки: 2022-12-08

Бывшему президенту Аргентины дали шесть лет за коррупцию
Действующего вице-президента Аргентины и бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер приговорили в шести годам тюремного заключения в рамках громкого дела о коррупции. Суд также пожизненно лишил её права занимать государственные должности.

Впрочем, сразу в камеру со скамьи подсудимых она не отправится. Нынешняя должность даёт ей временный иммунитет.

Фернандес де Киршнер занимала пост президента два срока с 2007 по 2015 годы. Её обвинили в махинациях, связанных с заключением государственных контрактов во время её пребывания на высшем посту.

Так, считается, что она отмывала деньги, одобрив более 50 подрядов на общественные работы в провинции Санта-Крус для компании, принадлежащей её другу и деловому партнёру Ласаро Баэсу.

Сама Кристина де Киршнер отрицает все обвинения. Процесс по её делу она назвала «политической охотой на ведьм».

[Кристина Фернандес де Киршнер, вице-президент Аргентины]:
«Всё гораздо проще: это не законный и справедливый суд, а параллельное государство и мафия, судебная мафия».

Ожидается, что адвокаты Киршнер подадут апелляцию. Суды высшей инстанции Аргентины могут рассматривать их по несколько лет.

Киршнер входит в левое перонистское правительство президента Альберто Фернандеса. Сейчас ему предстоит непростая борьба с консервативной оппозицией на всеобщих выборах. Они намечены на следующий год.
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