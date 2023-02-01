В Испании прошёл фестиваль, посвящённый коровам и выпасу скота

Звон колокольчиков, щёлканье хлыста и бесконечные танцы скотоводов. В испанском городке Кольменар-Вьехо проходит фестиваль «Вакилья». Он..

Звон колокольчиков, щёлканье хлыста и бесконечные танцы скотоводов. В испанском городке Кольменар-Вьехо проходит фестиваль «Вакилья». Он посвящён древней традиции прогона крупного рогатого скота.

В этом году в фестивале участвуют 23 команды. Каждая символизирует ранчо. В команде есть владелец, работники и корова, правда, ненастоящая, а символичная. Именно её и называют вакильей. Она представляет собой конструкцию с разноцветными платками и шалями, которую несёт человек.

[Альфонсо Сантос, участник фестиваля]:

«Я приехал из Лондона только для того, чтобы участвовать в празднике. В моей семье это традиция, которую поддерживают мои братья. Её поддерживали мои отец и дедушка, и другие родственники. Я хочу сохранить эту традицию».

Вакилью за несколько недель до фестиваля делают матери и жёны импровизированных скотоводов. Помимо платков и шалей, к конструкции прикрепляют рога, колокольчики и хвост.

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[Альфонсо Сантос, участник фестиваля]:

«Корова получается тяжёлая: 40-45 килограммов, поэтому двигаться с ней сложно. А когда танцуешь и делаешь поворот, держа такую тяжёлую конструкцию, она наклоняется и тянет человека назад. Поэтому танцор должен быть сильным и обладать специальными навыками».

Выступление каждой команды заканчивается на главной городской площади. Здесь участник, несущий на себе вакилью, исполняет танец, символизирующий корриду.

Впрочем, праздник на этом не завершается. Испанцы, наряженные скотоводами, развлекают горожан всю ночь.

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