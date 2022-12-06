В Колумбии рождественские инсталляции посвятили природе

Гигантские колибри, пчёлы и бабочки встречают гостей Ботанического сада в Боготе. В этот рождественский сезон праздничные..

Гигантские колибри, пчёлы и бабочки встречают гостей Ботанического сада в Боготе. В этот рождественский сезон праздничные инсталляции посвятили трудолюбивым насекомым и птицам, которые опыляют растения.

Так, в игровой форме дети и взрослые смогут больше узнать о природе и одновременно хорошо провести время.

[гостья Ботанического сада]:

«Мы рады декабрю и Рождеству – этому особенному празднику, а также подаркам, которые дарит нам город Богота. Экскурсия волшебная. Здесь много огней, фигур животных, и нас радушно принимают. Вокруг много людей, это идеальное время для отдыха всей семьёй».

В праздничную атмосферу погрузился и Соляной собор Сипакиры – знаменитая достопримечательность Колумбии. Католический храм построен в тоннелях соляной шахты на глубине примерно 200 метров под землёй.

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Все архитектурные детали, включая иконы, вручную выдолблены в галите. Здесь также есть несколько мраморных скульптур.

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