12-метровый керамический «торт» создаёт португальская художница

Эта португальская художница бросила себе настоящий вызов. Джоана Васконселос известна своими гигантскими инсталляциями. Теперь она взялась..

Эта португальская художница бросила себе настоящий вызов. Джоана Васконселос известна своими гигантскими инсталляциями. Теперь она взялась за непростой проект – в одном из английских парков, где часто проходят свадьбы, она создаёт гигантский свадебный торт.

Его высота будет 12 метров, ширина – 15. Правда, съесть его не получится, поскольку он будет сделан из стройматериалов и облицован традиционными португальскими изразцами, которые называются азулежу.

Конструкция будет трёхслойной. И на каждый можно будет зайти.

Художница занимается этим последние пять лет. Заказчик – лорд Джейкоб Ротшильд.

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[Джоана Васконселос, художница]:

«Однажды он спросил меня, над чем я работаю. Я рассказала ему о нескольких проектах. Он ответил, что ему очень понравился свадебный торт, и он хочет попробовать его сделать».

Фирменные черты работ Джоанны – яркие цвета и большой размер. Её творения основаны на традициях португальского ремесла и иногда приправлены юмором.

Её «Мэрилин» 2009 года представляет собой пару гигантских туфель на шпильках, сделанных из кастрюль и крышек из нержавеющей стали.

В 2012 году она стала первой женщиной и самым молодым художником, который выставлялся в Версальском дворце, собрав 1,6 миллиона посетителей.

Васконселос говорит, что внутри её трёхъярусного торта будут лестницы, по которым можно будет подняться наверх.

[Джоана Васконселос, художница]:

«Наверх вы взойдёте, возможно, с тем, кого вы не знаете, или со знакомым. Возможно, наверх попадут двое мужчин или две женщины».

Открытие «торта» запланировано на конец мая.

Отметим, что в прошлом Джоана также работала вышибалой в ночном клубе и инструктором по каратэ. Кстати, боевыми искусствами она продолжает заниматься и сегодня.

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