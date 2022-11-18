12-метровый керамический «торт» создаёт португальская художница

Эта португальская художница бросила себе настоящий вызов. Джоана Васконселос известна своими гигантскими инсталляциями. Теперь она взялась..
Дата загрузки: 2022-11-18
Его высота будет 12 метров, ширина – 15. Правда, съесть его не получится, поскольку он будет сделан из стройматериалов и облицован традиционными португальскими изразцами, которые называются азулежу.
Конструкция будет трёхслойной. И на каждый можно будет зайти.
Художница занимается этим последние пять лет. Заказчик – лорд Джейкоб Ротшильд.
[Джоана Васконселос, художница]:
«Однажды он спросил меня, над чем я работаю. Я рассказала ему о нескольких проектах. Он ответил, что ему очень понравился свадебный торт, и он хочет попробовать его сделать».
Фирменные черты работ Джоанны – яркие цвета и большой размер. Её творения основаны на традициях португальского ремесла и иногда приправлены юмором.
Её «Мэрилин» 2009 года представляет собой пару гигантских туфель на шпильках, сделанных из кастрюль и крышек из нержавеющей стали.
В 2012 году она стала первой женщиной и самым молодым художником, который выставлялся в Версальском дворце, собрав 1,6 миллиона посетителей.
Васконселос говорит, что внутри её трёхъярусного торта будут лестницы, по которым можно будет подняться наверх.
[Джоана Васконселос, художница]:
«Наверх вы взойдёте, возможно, с тем, кого вы не знаете, или со знакомым. Возможно, наверх попадут двое мужчин или две женщины».
Открытие «торта» запланировано на конец мая.
Отметим, что в прошлом Джоана также работала вышибалой в ночном клубе и инструктором по каратэ. Кстати, боевыми искусствами она продолжает заниматься и сегодня.
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