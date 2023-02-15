Гигантские куклы и сатира: карнавал в Виареджо отмечает 150-летие

Гигантские куклы плывут над кварталами тосканского города. В этом году знаменитый карнавал в Виареджо празднует 150-летие...

Гигантские куклы плывут над кварталами тосканского города. В этом году знаменитый карнавал в Виареджо празднует 150-летие.

Высота некоторых фигур достигает 20 метров. Платформы с куклами весят до 40 тонн. В последний день карнавала жюри выберет лучшее творение.

Кукол здесь делают круглогодично. Ещё не отшумит праздник, а в мастерских берутся за новую работу. Для этого отведены большие ангары на побережье Лигурийского моря.

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Фигуры делают из папье-маше и металлических конструкций с механизмами. Над ними трудятся плотники, инженеры, кузнецы и художники. Обычно куклы – это карикатуры на политиков или других известных людей. Некоторые творения посвящают важным событиям или проблемам.

Карнавал считается народным праздником, в который вовлечены и выступающие, и зрители.

[Алессандро Сервьери, участник карнавала]:

«Вы должны погрузиться в карнавальное настроение, участвуя в выступлении (какой-нибудь группы), иначе будете слишком оторваны от происходящего. Надо погрузиться в карнавальную сказку». [Летиция Лигуори, участница карнавала]:

«Как и каждый год, я ожидаю, что куклы отразят некоторые события минувшего года. Так можно уменьшить их плохое влияние или побудить людей о них задуматься, чтобы карнавал был не только весельем».

Карнавал в Виареджо проводят с 1873 года. Он второй по значимости в Италии после Венецианского. Обычно его посещают до 500 тысяч человек. Исключение было в период пандемии.

[Франческо Делле Мура, участник карнавала]:

«Надеюсь, следующие парады продолжат развлекать людей, создавать атмосферу праздника для всех участников и зрителей и объединять людей, передавая важные послания о прошлом, настоящем и будущем».

Карнавал продлится до 25 февраля. Помимо красочных шествий, здесь пройдут балы-маскарады и другие развлекательные мероприятия.

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