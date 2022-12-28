В театральные подмостки превратилась знаменитая пещера Постойнска-Яма в Словении. Певцы, актёры и музыканты рассказывают историю рождения..

Рождественский спектакль уже 32 года проводят в пещере в Словении

В театральные подмостки превратилась знаменитая пещера Постойнска-Яма в Словении. Певцы, актёры и музыканты рассказывают историю рождения Иисуса.

На маршруте длиной в пять километров располагаются 16 импровизированных сцен. Пройдя вдоль них, можно увидеть все события, которые произошли в Рождество.

В представлении участвуют сто жителей города Постойна.

[Марьян Батагель, организатор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Спектакли проходят ежедневно с интервалом в 15 минут. И только представьте, сколько усилий прикладывают люди, иногда проводя в пещере по пять часов. И после этого они всё равно говорят, что счастливы играть».

Такое рождественское представление здесь проводят уже 32 года. В подготовке участвуют только местные жители. Сами делают костюмы и решают технические вопросы.

Организаторы хотят подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы спектакль внесли в список Всемирного культурного наследия.

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